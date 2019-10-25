В Министерстве экономики напомнили, когда Украина перейдет на зимнее время
В воскресенье, 27 октября, Украина перейдет с летнего на зимнее время. Об этом в Facebook напомнил заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.
В соответствии с документом, опубликованным Качкой, перевод стрелок часов на один час назад произойдет по всей стране в воскресенье, 27 октября, в 04:00 - в соответствии с распоряжением Кабмина еще 1996 года.
Скриншот, фото: Facebook/ Taras Kachka
Напомним, "Страна" уже писала, когда переводят время на зимнее в 2019 году. Также мы рассказывали, что нужно знать о переводе часов.
Кроме того, "Страна" подробно разбиралась в том, когда, как и зачем в Украине переводят часы в октябре.
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