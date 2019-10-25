В воскресенье, 27 октября, Украина перейдет с летнего на зимнее время. Об этом в Facebook напомнил заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

В соответствии с документом, опубликованным Качкой, перевод стрелок часов на один час назад произойдет по всей стране в воскресенье, 27 октября, в 04:00 - в соответствии с распоряжением Кабмина еще 1996 года.

Скриншот, фото: Facebook/ Taras Kachka

Напомним, "Страна" уже писала, когда переводят время на зимнее в 2019 году. Также мы рассказывали, что нужно знать о переводе часов.

Кроме того, "Страна" подробно разбиралась в том, когда, как и зачем в Украине переводят часы в октябре.