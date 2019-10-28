27 октября состоялся десятый прямой эфир шоу "Танцы со звездами" на телеканале 1+1. Из 14 пар бороться за звание лучших остались 6 пар. В этой передаче выбыла пара - Даниель Салем и Юлия Сахневич.

Темой вечера стали страхи участников. Конкурсанты посетили мистический балл на Хэллоуин в самых разнообразных образах. Ведущими шоу традиционно были Юрий Горбунов в образе Паука и певица Тина Кароль, которая облачилась в Ангела Добра. Она открывала вечер вместе с молдавским певцом Даном Баланом в роли Графа Дракулы.

Судьями шоу стали король современной хореографии Франсиско Гомес в костюме клоуна Пеннивайса из фильма "Оно", прима-балерина Екатерина Кухар в образе завистливой царицы, которая отравила Белоснежку, главный судья шоу Влад Яма, которого гримеры превратили в скелет и балетмейстер Григорий Чапкис в белоснежном праздничном костюме. На балконе конкурсантов ждала певица Maruv - Медуза Горгона, которая покинула танцевальный проект после пятого эфира.

Такими сегодня были номера участников и оценки судей:

1. Владимир Остапчук и Илона Гвоздева

Телеведущий Владимир Остапчук, который внезапно подал на развод, станцевал с победительницей прошлого сезона "Танцев со звездами" Илоной Гвоздевой самбу под песню "Don Omar - Danza Kuduro ft. Lucenzo". Он посвятил танец своим детям - Эмилии и Эвону.

Чапкис - 8, Гомес - 7, Кухар - 8, Яма - 7. Всего 30 баллов.

2. Даниель Салем и Юлия Сахневич

Ресторатор Салем и хореограф Юлия Сахневич станцевали "адское" танго под песню "Depeche Mode - Personal Jesus" в облачении героев сериала "Игра престолов" - дотракийцев Дайенерис Таргариен и Кхала Дрого. Судья Григорий Чапкис восхитился энергией танца.

Чапкис - 9, Гомес - 9, Кухар - 10, Яма - 9. Всего 37 баллов от судей.

3. Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар

Участница юмористического проекта "Дизель шоу" Виктория Булитко вместе с хореографом Дмитрием Дикусаром станцевала венский вальс под песню Ed Sheeran - Perfect в образах героев мультфильма - "Труп невесты".

Чапкис - 10, Гомес - 9, Кухар - 10, Яма - 8. Всего 37 баллов от судей.

4. Ксения Мишина и Евгений Кот

Актриса Ксения Мишина танцевала страстную румбу под песню "Sweet Dreams". Ради высоких оценок судей Мишина вышла на паркет в образе Евы и показала пластику на пилоне вместе с хореографом Евгением Котом в образе Змея-искусителя.

Чапкис - 9, Гомес - 9, Кухар - 7, Яма - 8. Всего 33 балла.

5. Алексей Яровенко и Алена Шоптенко

Актер Алексей Яровенко и хореограф Алена Шоптенко в десятом эфире танцевали квикстеп в образах влюбленных вампиров под песню Vaya con dios - Nah neh nah. Пара получила следующие оценки от судей:

Чапкис - 9, Гомес - 8, Кухар - 8, Яма - 9. Всего 34 балла.

6. Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

Гимнастка Анна Ризатдинова и Александр Прохоров поставили фристайл с элементами классического балета. Для выступления участница и потенциальная финалистка проекта встала на пуанты - она стала Черным лебедем, мечтая восхитить Екатерину Кухар. Однако что-то пошло не так. Сразу после выступления Анна потеряла сознание (у нее подскочило давление), эфир прервали на рекламу. По словам Ризатдиновой, десятый эфир стал для нее морально тяжелым, так как она недавно потеряла своего дедушку.

Чапкис - 10, Гомес - 10, Кухар - 8, Яма - 10. Всего 38 баллов.

7. Елена Кравец и Макс Леонов

Участница "Квартала 95" Елена Кравец танцевала хип-хоп Alina Pash - BOSORKANYA, стилизованный под этно-фолк в паре с Максом Леоновым. Перед зрителями она предстала в образе очаровательной мольфарки с бубном.

Чапкис - 9, Гомес - 9, Кухар - 9, Яма - 9. Всего 36 баллов от судей.

В конце эфира выяснилось, что по результатам голосования судей и зрителей, в зоне риска оказались пары: Салем-Сахневич, Кравец-Леонов. В итоге шоу покинул Даниель Салем, который танцевал "за жизнь" ча-ча-ча.