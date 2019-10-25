В Деснянском районе Киева полиция задержала женщину с крупной партией наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы в пятницу.

Как сообщается, во время неотложного обыска квартиры злоумышленницы правоохранители изъяли и направили на экспертизу несколько литров жидкого вещества неустановленного происхождения, около 50 граммов вещества, похожего на амфетамин, 500 неизвестных таблеток и около двухсот граммов каннабиса.

Правоохранители отметили, что на улице Беретти остановили женщину и во время досмотра у нее были обнаружены емкости с жидким веществом коричневого цвета и свертки с белым веществом, похожим на наркотическое.

Как рассказал временно исполняющий обязанности начальника Деснянского управления полиции Юрий Герасименко, правоохранители изъяли запрещенные вещества и отправили на проведение экспертного исследования:

"Во время проведения неотложного обыска в квартире фигурантки мы обнаружили около пятисот таблеток неустановленного происхождения и примерно двести граммов каннабиса. 26-летнюю уроженку Черкасской области задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Она ранее судима за преступления, связанные с наркотиками".

Фото: kyiv.npu.gov.ua

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Задержанной грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Колумбии в аэропорту задержали 81-летнюю женщину в инвалидной коляске с 17 кг наркотиков.

Также мы писали, что, согласно опросу, 86% украинских подростков употребляли алкоголь и каждый пятый пробовал наркотики.