Палеонтологи, изучающие найденные недавно в Новой Зеландии окаменелости огромного попугая, показали, как могла выглядеть птица. Материалы о находке опубликованы на сайте Королевского общества.

Окаменелости оказались двумя неполными тибиотарзусами - костями между бедром и цевкой птиц. Находку сравнили с большим количеством скелетов птиц из коллекции Музея Южной Австралии и изображениями на сайте Смитсоновского национального музея естественной истории.

Сравнение показало, что попугай принадлежал к группе птиц островных видов, склонных к гигантизму. Поэтому попугая назвали Heracles inexpectatus - в честь героя древнегреческих мифов Геракла.

Силуэты человека и доисторического попугая. Фото: royalsocietypublishing.org

Скорее всего, живший 19 миллионов лет назад попугай был нелетающим.

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