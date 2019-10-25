В полиции полагают, что преступление, связанное с перестрелкой на улице Клочковской в Харькове, раскрыто, так как убийца мертв, однако важно вычислить заказчиков. Об этом сообщил начальник полиции Харькова Валерий Сокуренко.

"Скорее всего, это были криминальные разборки. Между группировками, которые тут, в Харькове, есть. Слава Богу, никто из случайных прохожих, не пострадал. Злоумышленник, который напал на двоих наших фигурантов, один из которых убит, мертв... Второго пострадавшего направили в 4-ю больницу. Ранения, которые он получил, - тяжелые: в бедро, в плечо, в голову. Он находится в больнице в тяжелом состоянии, но врачи оказывают ему помощь. Мы поставили там охрану: батальон полиции спецназначения охраняет объект", - рассказал Сокуренко.

Он уточнил, что злоумышленник, который нападал на двух жителей Харькова, - житель Донецкой области, уроженец Горловки. Он находился в автомобиле один и ждал своих жертв на парковке.

После перестрелки он отъехал RAV 4 несколько километров, автомобиль поджег. В авто находился еще один автомат, он обгорел. После этого полиция продолжила его преследовать, и на Новой Баварии, увидев у мужчины оружие и запачканную кровью одежду, правоохранители попытались его задержать.

"Сложно сказать, что он пытался сделать, но когда он понял, что его преследуют и полицейские оголили оружие, он достал гранату и так сделал", - рассказал Сокуренко.

По его словам, неизвестно, специально ли, но подозреваемый взорвал гранату, взрывом которой ему оторвало голову. У стрелка с собой еще было 4 гранаты, пистолет. Ранее мужчина уже был судим.

"Полицейские не пострадали. Гранату подорвал, скорее всего, наступательную. У него было еще 4 гранаты Ф-1 - это оборонительные гранаты, у которых при подрыве радиус распространения осколков - до 200 метров", - сообщил Сокуренко.

По его словам, у погибшего были изъяты ключи. Правоохранители по камерам наблюдения выяснили, где делал покупки и проживал мужчина. В дальнейшем будет вестись следствие - чтобы установить заказчика убийства.

"Я думаю, что там непростая ситуация. Если он сам покончил с собой, то он полиции боялся меньше, чем заказчика этого преступления", - пояснил начальник полиции Харькова

Как сообщает Telegram-канал Раклы, все указывает на то, что подорвавшийся на гранате Алексей Титов - это подготовленный боевик, возможно, профессиональный киллер. Об этом можно судить по тому, как он точно и профессионально стреляет. После того как Титов смертельно ранил одного из Жориных, он на своём Rav-4 объехал парковку и снова открыл огонь с другой более удобной позиции прямо из автомобиля. Скорее всего, тогда ему и удалось ранить самого Жору, который вместе со своим товарищем пытался поднять тело Тайсона. Это говорит о том, что Титов сохранял хладнокровие и не терял своих оппонентов из вида, в отличие от них самих.

Кроме того, при себе он имел минимум 5 ручных противопехотных гранат Ф-1, а также оставил на месте перестрелки австрийский пистолет Глок с глушителем и израильский пистолет-пулемёт Узи. Это эффективное, дорогое импортное оружие ближнего боя, используемое многими армиями и спецслужбами мира.





Видео: Facebook/ Поліція Харківської області

Напомним, "Страна" сообщала, что перестрелка на улице Клочковской в Харькове произошла около 12:00 25 октября у супермаркета "Восторг". По данным от источников "Страны" в правоохранительных органах, в ней был ранен авторитет "Жора" (Георгий Исааков, который являлся соратником покойного лидера "Оплота" Евгения Жилина – Ред.). Также был убит Владир Борох ("Тайсон", правая рука Жоры).

Также "Страна" разбиралась, за что в Харькове убили "Тайсона" и стреляли в "Жору".