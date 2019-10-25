Банкиры переосмыслили ситуацию на валютном рынке, и немного опустили курс доллара. 25 октября межбанк закрылся снижением на 1 копейку — в рамках 25,08-25,11 грн/$. Средние наличные цены не изменились, остались в диапазоне 25,15-25,25 грн/$ на продаже и 24,85-24,90 грн/$. Хотя определенные попытки их приподнять наблюдались, однако не удались.

Валютный день в принципе начинался в спекулятивном тоне. Безналичные торги стартовали на уровне 25,20-25,23 грн/$. "Эти котировки отражали опасения рынка по сокращению валютных продаж со стороны иностранцев: на фоне ожиданий по снижению интереса к гособлигациям после уменьшения учетной ставки Нацбанка. А также на фоне сдержанного предложения со стороны экспортеров, которые получают возмещения по НДС. Ну и, конечно же, растущего спроса на валюту со стороны энергоимпортеров и ритейлеров", — объяснил ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Спекулянты ждали высокого спроса на доллар на фоне скромного предложения. Потому и поднимали курс доллара. Однако его не оказалось. Валюту покупали очень скромно: общий объем торгов составил лишь $80 млн. Это лишь в четыре меньше, чем в среду, то есть просто минимум.

"При этом банкиры ощутили серьезные продажи доллара со стороны населения. Вероятно, люди не дотягивают до зарплаты, потому и меняют свои валютные заначки. Сегодня они делали это активно, а банки скупали доллары по 24,90 грн/$. И быстро смекнули, что при скромном спросе со стороны бизнеса, валютный курс выше не пойдет. Спрос небольшой, а предложение будет подрастать за счет налички. Потому именно банки стали в пятницу главными продавцами доллара на межбанк. Избавлялись от длинной позиции и продавали короткую (то есть конвертировали не только свой личный доллар, но и клиентский)", — объяснил смену настроений финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

По его словам, банкиры снова заговорили о курсовом откате, ближе к 25,0 грн/$.

Нацбанк решил не раскачивать рынок, и на межбанк сегодня не выходил: хотя ранее обещал ежедневно покупать по $30 млн при стабильном валютном предложении.

В понедельник, 28 октября, безналичному рынку прочат открытие в широком диапазоне — в рамках 25,10-25,20 грн/$. После чего финансисты будут следить за валютными продажами на наличном рынке, а также за настроениями иностранцев. Собираются оценивать возможные валютные поступления под размещение 3-летних гособлигаций Минфина. Если на них будет спрос, то гривна может укрепляться до 25,08 грн/$ и ниже.