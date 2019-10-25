Стоимость нефти эталонных марок вечером в пятницу менялась слабо и разнонаправленно и может завершить неделю в положительной зоне. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 МСК составляет $61,7 за баррель, что на $0,03 (0,05%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,15 (0,27%) - до $56,36 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 4%, WTI - на 4,7%.

Поддержку рынку на этой неделе оказали данные министерства энергетики США, указавшие на неожиданное сокращение запасов нефти в стране, пишет агентство Bloomberg. В то же время слабая экономическая статистика усилила беспокойство по поводу ослабления спроса на нефть. Настроения инвесторов также омрачает продолжающийся торговый спор между США и Китаем.

Согласно отчету Минэнерго США, опубликованному в среду, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,7 млн баррелей, снижение стало первым за шесть недель. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов на 4,7 млн баррелей.

В четверг стало известно, что заказы на товары длительного пользования в США в сентябре снизились впервые за три месяца - на 1,1%. Эти данные подтвердили, что инвестиции американского бизнеса продолжают сокращаться. Тем временем, индекс производственной активности в Германии в сентябре остался ниже отметки в 50 пунктов, что указывает на спад в секторе.

Ранее сообщалось, что цена нефти усилила падение из-за замедления экономического роста.

Также мы писали, что цены на нефть пошли вниз из-за снижения темпов роста ВВП Китая.