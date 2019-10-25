Государственный бюджет Украины за январь-сентябрь 2019 года сведен с дефицитом 20,675 млрд грн, по общему фонду дефицит составил 26,12 млрд грн. Об этом говорится в отчете Государственной казначейской службы.

Согласно данным ведомства, заимствования за отчетный период составили 352,27 млрд грн. Это меньше запланированных 388,513 млрд грн.

Погашения в январе-сентябре текущего года также были ниже ожидаемого уровня: 297,83 млрд грн по сравнению с запланированными 315,46 млрд грн.

Приватизация принесла в бюджет 398 млн грн при плане в 13,36 млрд грн.

Госбюджет за девять месяцев получил 739,75 млрд грн доходов, в том числе 650,834 млрд грн по общему фонду. А расходы госбюджета за этот период составили 758,75 млрд грн, в том числе по общему фонду – 679,732 млрд грн.

Как видно из отчета Госказначейства, местные бюджеты закрыли отчетный период с профицитом 29,415 млрд грн при профиците общего фонда в 68,34 млрд грн.

Свободный бюджет за январь-сентябрь выполнен с профицитом 8,74 млрд грн. Профицит общего фонда составил 42,28 млрд грн.

Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн. Расходы составили 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.

Ранее "Страна" приводила основные показатели Госбюджета-2020.

Мы также сообщали о планах парламента внести изменения в бюджет 2019 года.