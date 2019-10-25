В РФ прошел конкурс "Лидер России", граждане Украины подали наибольшее среди иностранцев количество заявок на участие в нем. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что "Лидеры России" - организован администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Он проводится для создания социальных лифтов для активных граждан. В конкурсе нет ограничения по гражданству участников, одно из требований - хорошее знание русского языка.

В 2019 году а конкурс заявились представители 64 стран. Больше всего заявок среди иностранцев подали Украинцы - 464. На втором месте - граждане Беларуси, они подали 330 заявки, Казахстана - 271. Также в конкурсе поучаствовали граждане Таиланда, Боснии и Герцеговины, Сирии, Доминиканской Республики, Албании, Панамы.

Напомним, украинцы с огромным отрывом стали лидерами по числу полученных видов на жительство в ЕС.

Также мы писали, что почти треть украинцев считают, что экономическая ситуация в стране за год ухудшилась.