В общеобразовательной школе №7 Чернигова выявлено 13 случаев заболевания вирусным гепатитом. Об этом сообщает местный телеканал "UA: Чернигов".

Сначала в больницу с гепатитом типа А попали четыре ребенка и работница пищеблока школы. Затем гепатит обнаружили еще у 8 учеников. Таким образом. количество заболевших достигло 13 человек.

По информации заместителя главного врача областной детской больницы Людмилы Кривец, учеников госпитализировали в инфекционное отделение медицинского учреждения. У детей, у которых болезнь диагностировали позже, тип вируса еще устанавливается.

Начальник отдела главного управления Госпродпотребслужбы в Черниговской области Павел Моргацкий заверил, что в школе №7 проведено санитарно-эпидемиологическое обследование. На лабораторное исследование отобраны образцы пищи из столовой и буфета учебного заведения, а также вода из водопровода.

Ранее "Страна" сообщала, что в начале сентября шестеро студентов педагогического университета Дрогобыча заболели гепатитом А после практики в Одессе.

Мы также приводили статистику по количеству инфицированных гепатитом С и В в Украине.