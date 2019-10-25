Украинский футболист Александр Зинченко, который в качестве защитника играет за "Манчестер Сити", перенес операцию на колене, теперь он пропустит все матчи на протяжении следующих 4 - 5 недель.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба английской команды.

"Зинченко повредил колено и почувствовал что-то в кости. Он пропустит четыре или пять недель. Ему пришлось сделать операцию по очистке колена", - цитирует пресс-служба слова главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

Сам 22-летний хавбек национальной футбольной сборной Украины Александр Зинченко опубликовал в Instagram фото, на котором он лежит в больничной палате одной из клиник в Барселоне. "На пути к возвращению", - написал он.

Скриншот: Twitter/ Manchester City

Скриншот: Instagram/ zinchenko_96



Напомним, в августе гол Александра Зинченко помог Манчестер Сити взять Суперкубок Англии.

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