В одном из сел Кривоозерского района Николаевской области полицейские выявили девочку-подростка, забеременевшую от отчима. Об этом передает отдел коммуникации полиции области.

25 октября работники социальной службы проверяли бытовые условия проживания семьи, состоящей на учете. Во время общения с членами семейства служащие обратили внимание на явные признаки беременности у 13-летней девочки. Они сразу сообщили об этом в полицию.

Полицейские пообщались с подростком и выяснили, что у девочки была половая связь с отчимом. Ее мать утверждает, что дочь скрывала отцовство ее мужа.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 155 Уголовного кодекса Украины (половые сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет и права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Сейчас полиция общается с отчимом малолетней и выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее "Страна" рассказывала о 12-летней львовянке, родившей от 18-летнего соседа.

Мы также писали о задержании отца-педофила, который насиловал родную дочь, больную ДЦП.