Сегодня состоялась жеребьевка Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Shiseido WTA Finals Shenzhen, стартующего 27 октября в Шэньчжэне (Китай). Об этом сообщает официальный сайт ассоциации.

Фото: facebook.com/elinasvitolinaofficial

Отмечается, что первая "ракетка" Украины Элина Свитолина (№8 WTA) попала в Пурпурную группу вместе с Каролиной Плишковой (Чехия, 2), Бьянкой Андрееску (Канада, 4) и Симоной Халеп (Румыния, 5).

Красную группу составили Эшли Барти (Австралия, 1), Наоми Осака (Япония, 3), Петра Квитова (Чехия, 6) и Белинда Бенчич (Швейцария, 7).

Видео: YouTube/WTA

В первом матче турнира в понедельник, 28 октября, Элина встретится со второй ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии. Во втором матче группы сыграют Бьянка Андрееску (Канада) и Симона Халеп (Румыния).

Начнется Итоговый турнир в воскресенье, 27 октября, матчами Наоми Осака (Япония) - Петра Квитова (Чехия), Эшли Барти (Австралия) - Белинда Бенчич (Швейцария).

Групповой этап продлится шесть дней, а полуфиналы состоятся в субботу, 2 ноября. Финальный поединок пройдет в воскресенье, 3 ноября.

Напомним, в прошлом году победительницей Итогового турнира WTA, который проходил в Сингапуре, стала Свитолина. Украинка выиграла все пять матчей - у Квитовой, Плишковой и и датчанки Каролин Возняцки (в группе), Кики Бертенс из Нидерландов (в полуфинале) и американки Слоун Стивенс (в финале).

Ранее сообщалось, что на фоне небоскребов Элина Свитолина показала фото супервосьмерки, которая сразится за рекордные призовые.

Также мы писали, что Свитолина в рейтинге WTA осталась на 4 месте, Ястремская опустилась на 28-ю позицию.