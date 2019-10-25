В субботу, 26 октября, в Украине ожидается переменно облачная погода без осадков. В большинстве областей ночью и в первой половине дня туманы. Ветер юго-западный, 3-8 м / с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью опустится до +4-9 градусов, а днем прогреется до +13-18. На Закарпатье - до +17-22.

В Киеве 26 октября обещают также сухую погоду. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 3-8 м / с. Температура воздуха ночью +7-9 градусов, днем - дл +14-16.

Ранее "Страна" писала о том, что по мнению климатологов, в Киеве бабье лето растворилось в туманах.

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