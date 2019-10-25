"Роскомнадзор" провел экспертизу творчества певца Егора Крида и пришел к выводу, что оно причиняет вред здоровью и развитию детей и подростков, а также блокирует развитие интеллекта. Об этом свидетельствует информация на сайте российского ведомства.

Экспертизу проводили три специалиста межрегиональной общественной организации "Национальный совет социальной информации", аккредитованные Роскомнадзором, имеющие стаж экспертной деятельности свыше 1 года: Волкова, Симонова и Шабалина. Они анализировали образ клипы, записи выступлений и тексты песен Крида.

Специалисты решили, что творчество Егора Крида нужно запретить для несовершеннолетних, потому что оно "направлено на отрицание семейных ценностей, а это равносильно убийству русского самосознания, а значит, всего народа".

Анализируя татуировки певца, они пришли к выводу, что он принадлежит к движению New Age, сторонники которого ожидают наступления новой эпохи, которая должна прийти на смену современной культуре, а также связаны с масонами.

"Исходя из демонстрируемой певцом принадлежности к движению NewAge, хорошо читаемой по его татуировкам, можно сделать вывод о его идеологической ориентации как антироссийской. Такой вывод подтверждается утверждениями о рэпе как идеологическом оружии сатанизма в книге Четвериковой О.Н. "Цифровой тоталитаризм. Как это делается в России"", - говорится в документе.

Эксперты уверены, что в целом рэп - "агрессивная тоталитарная секта, религиозной основой которой являются африканские сатанинские культы". А сам Егор Крид – "яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодёжи".

Они считают, что Крид отрицает семейные ценности, значит, его творчество вредно для несовершеннолетних. Медиасреда его выступлений "является деструктивным информационным пространством, провоцирующим проституированное поведение детей и подростков", говорится в отчете. Также эта медиасреда приводит слушателей всех возрастов в стресс, блокирующий развитие интеллекта, и пагубно воздействует на способность мыслить логически". Также эксперты отметили, что они должны быть маркированы как "18+".

Любопытно, что эксперты не обошли в своем отчете и тему Украины. Правда, каким образом к ней относится певец, не совсем понятно.

"Ключевая направленность выступлений Егора Крида на отрицание семейных ценностей социально опасна, что подтверждается в концепциях идеологов войны с Россией. Ещё Бисмарк писал: "Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности и тогда они победят сами себя"... "Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России. Для этого нужно лишь найти и взрастить предателей среди элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого". Исходя из этого, отрицание семейных ценностей равносильно убийству русского самосознания, а значит всего народа. Для этого достаточно заменить базисные убеждения в отношении семьи на противоположные, что успешно и выполняет Егор Крид как представитель субкультуры New Age, отрицающей всё традиционное", - говорится в отчете.

Напомним, в прошлом году Киркоров, Крид и Тимати сняли совместный клип "Цвет настроения черный".

Также мы писали, что в августе Егору Криду запретили въезд в Украину на три года.