Министр торговли Японии Иссу Сугавара (Isshu Sugawara), проработавший всего полтора месяца, ушел в отставку после того, как его заподозрили в нарушении избирательного законодательства, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на японские СМИ.

Как пишет The Japan Times, министр дарил своим избирателям в Токио дорогие дыни, апельсины, икру трески и пчелиное маточное молочко, а также давал им деньги. Между тем, японские законы запрещают политикам делать подарки избирателям.

Скандал начался с сообщения в еженедельнике Shukan Bunshun, согласно которому секретарша министра передала около 20 тысяч иен (примерно $185) семье скончавшегося сторонника политика на его похоронах. В Японии существует обычай давать деньги семьям, в которых кто-то умер, в качестве знака соболезнования, однако здесь традиция вступила в противоречие с законом.

Сам Сугавара заявил журналистам в пятницу, что он пока что выясняет, действительно ли его действия нарушили избирательное законодательство. Тем не менее, он решил уйти в отставку под давлением оппозиции, которая грозила в случае отказа бойкотировать заседания парламента.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в свою очередь извинился перед нацией за назначение Сугавары. "Я приношу свои глубочайшие извинения японскому народу", - заявил глава правительства.

57-летний Сугавара был назначен министром торговли в сентябре 2019 года.

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