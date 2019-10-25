Движение поездов на Оболонско-Теремковской (М2, синей) линии Киевского метрополитена на непродолжительное время останавливали из-за чрезвычайного происшествия.

Поезда стояли без движения на станциях. По громкой связи объявляли, что движение на линии прекращено на 5-6 минут в связи с падением человека на рельсы. Происшествие случилось в преддверии часа-пик. Поэтому в подземке скопилось немало пассажиров.

Однако около 17:43, по прошествии около 10 минут, движение было возобновлено.

Похожий случай произошел в столице в августе. Тогда на станции метро "Университет" мужчина упал на рельсы, из-за чего вся Святошинско-Броварская линия подземки временно остановилась.

В прошлом году пассажир упал на рельсы в Харькове, на станции "Студенческая".