25 октября на СТБ показали МастерШеф 9 сезон 9 выпуск. Участникам пришлось преодолеть череду кулинарных соревнований, а проект покинул еще один человек. Как прошел эфир и кто больше не будет бороться за звание лучшего шефа.

Битва двух ресторанов

По заданию этого эфира две команды должны были обустроить два ресторана (уголка в съемочном павильоне), придумать меню, дождаться вердикта трех судей - Елизаветы Глинской, Владимира Ярославского и Эктора Хименеса Браво.

Начали с того, что участникам дали ограниченное время, чтобы приготовить три блюда: кокован (петух в вине), рататуй и яйцо пашот в вине. А затем, в зависимости от вкусовых качеств, судьи оплачивали обед. Больше всех заработали Аннушка (Киеу Тхук Ань) и Лилия Сорокина. Они и возглавили две команды. Причем каждая могла отобрать участников.

Для начала обе группы отправились в супермаркет, чтобы купить материалы для декора. Затем они придумали концепции: у Лилии и команды синих был ресторан украинской кухни из местных продуктов, Аннушка и команда красных решили подавать фьюжн азиатской и кавказской кухни.

В меню у красных были профитроли, тартар, печеные баклажаны, утка конфи, пюре из тыквы, кролик в сливках.

Синие готовили закуски из морепродуктов, воздушный салат из баклажанов и тархуна, каре ягненка, а на десерт моти с инжиром.

Судьи оценивали и интерьер, и работу официантов, и, конечно, вкус блюд. В итоге из Юлии Акименко официант оказался так себе.

А вот Анастасия Погосова была доброжелательной и понравилась судьям. Что касается вкуса блюд и декораций, то и тут красные оказались на высоте. В результате черные фартуки получила команда синих: Лилия Сорокина, Юлия Акименко, Руслан Шилин, Андрей Боденко, Александра Ефименко и Мария Кобзева.

Конкурс на вылет для черных фартуков

По словам судей, синим помешало победить отсутствие командного духа и несогласованность действий. Поэтому они предложили всем разбиться по парам, а затем поваров привязали друг к другу спина к спине и, чтобы приготовить блюда им пришлось договариваться.

Лилия приготовила бануш. Юля ризотто с осьминогом. Руслан кальмаров, фаршированных грибами и сыром, по рецепту Эктора. Андрей утку с пюре. Саша филе карпа. Маша канелони под соусом бешамель.

Судьи заявили, что никто из участников их не удивил, поэтому они выбирали по вкусовым качествам. Худшее блюдо оказалось у стюардессы Марии Кобзевой. Она пожелала удачи оставшимся и покинула шоу.