Генеральная прокуратура создала новое управление, в обязанности которого будет входить стратегия обновления прокуратуры. Об этом сообщает пресс-центр ведомства в пятницу, 25 октября.

Как сообщается, целью реформы является создание обновленной, профессиональной, эффективной прокуратуры, которой будет доверять общество.

"21 октября 2019 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании управления реформ в структуре Генеральной прокуратуры. Работа управления будет сосредоточена на двух направлениях - стратегическом планировании и анализе, а также внедрении стандартов качества и администрировании реформы", - говорится в сообщении.

Кроме того, реформа прокуратуры предусматривает создание Офиса генпрокурора, областных и окружных прокуратур. Чтобы работать в новых органах прокуратуры, прокуроры должны пройти аттестацию для оценки профессиональных компетенций и соответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности. Также после создания новых органов прокуратуры будет открыт набор прокуроров.

До этого в Генпрокуратуре сообщили о формировании новой группы по расследованию дел Майдана. Также в ГПУ анонсировали обновление руководства управления специальных расследований ГПУ из числа прокуроров, которые там работают и успешно прошли тестирование.

Также мы писали, что завершился первый этап переаттестации прокуроров.