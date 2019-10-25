Экс-президент Украины и представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что формула Шнайнмайера не поможет установить мир на Донбассе. Об этом сообщает Укринформ.

Темы формулы Штайнмайера Кучма коснулся в Чернигове, после традиционного вручения стипендий Благотворительного фонда "Украина" лучшим студентам Черниговского национального технологического университета.

"Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула политическая на время или такая: а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся... Это вообще сдать нас с потрохами, так сказать", - сказал политик.

По словам Кучмы, прописанное в формуле проведение выборов на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружения и восстановления украинской границы - это абсурд. Как он считает, в нынешних условиях контролировать избирательный процесс на Донбасс не поедут ни наблюдатели, ни журналисты.

Также Кучма уверен, что не может быть речи и об особом статусе Донбасса, так как это путь к конфедеративному устройству Украины, что для нашего государства неприемлемо.

Прежде чем соглашаться на какие-то условия, добавил бывший президент, нужно оценить состояние оккупированной территории.

"Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 млрд евро", - сказал он.

Кучма резюмировал, что восстановление мира на Донбассе - процесс длительный. В значительной мере он зависит от позиции лидеров европейских стран, а также от позиции президента США Дональда Трампа.

"Потому что сегодня только эта страна более или менее влияет на Россию", - произнес Кучма.

Ранее "Страна" писала, что Украина готовит основу для выхода из Минских соглашений.

Также мы рассказывали, что Кучма отказался ставить подпись под формулой Штайнмайера рядом с представителями т.н. "ЛДНР", поэтому ее согласовали с помощью писем.