В Беларуси суд Брестской области вынес первый за 10 лет смертный приговор. К расстрелу приговорен 48-летний обвиняемый по делу об убийстве восьмимесячной девочки в городе Лунинец. Об этом сообщает TUT.BY.

Мать убитого ребенка приговорили к 25 годам лишения свободы в колонии общего режима. Это максимальное наказание для женщин в Беларуси.

Как установило следствие, 25-летняя мать ребенка Наталья и ее знакомый Виктор, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с особой жестокостью убили восьмимесячного ребенка. Преступление они совершили "из хулиганских побуждений".

На теле девочки эксперты обнаружили следы от не менее 46 травматических воздействий. По информации СМИ, ребенка обезглавили.

Фото: news.tut.by

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове около "Восторга" убили "Тайсона", а убийцу разорвало гранатой.

Также мы сообщали, что появились жуткие детали похищения и убийства киевлянки экс-супругом.