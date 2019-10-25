В пятницу, 25 октября, курс национальной валюты на межбанке укрепился до 25,1150 грн/$1 с 25,1325 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, к концу торгов котировки гривни составили 25,10-25,13 грн/$1, в то время как Нацбанк на 28 октября установил официальный курс 25,174116 грн/$1.

По информации НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 25 октября снизился до 25,1907 грн/$1 с 25,1345 грн/$1.

Кроме того, Национальный банк Украины ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 28 октября до 25,174116 /$1 по сравнению с 25,114112 грн/$1 на 25 октября 2019г.

Ранее сообщалось, что НБУ дает доллару дорожать, придерживая ставку под новые выборы.

Также мы писали, что гривня на межбанке опять стала дороже 25 грн за доллар .