В Государственном бюро расследований заявили, что не регистрировали уголовного производства и не ведут досудебного расследования по поводу главы Офиса президента Андрея Богдана и юриста Андрея Портнова. Об этом говорится на сайте ГБР.

В Бюро напомнили, что 9 октября во время брифинга Татьяна Черновол передала директору ведомства Роману Трубе заявление о покушении в 2012-2013 годах на растрату средств государственного бюджета в размере более 3 млрд гривен тогда еще заместителем министра Кабинета министров Богданом и руководителем Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента Портновым.

Однако, как отметили в ГБР, в заявлении не изложены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления.

Черновол уведомили, что в случае несогласия с тем, что ее заявление не внесли в Единый реестр, она имеет право обратиться в суд.

"Страна" описывала, как во время упомянутого брифинга Черновол устроила истерику. Также мы сообщали, что ранее Черновол отказали в открытии дела на Портнова за его посты в Telegram.