В Одессе на одном из местных рынков правоохранители обнаружили несколько десятков иностранных нелегалов, которые незаконно там работали. Об этом сообщаеся на сайте Госпогранслужбы.

Уточняется, что правоохранители в рамках операции Мигрант обнаружили и задержали 28 нелегалов из Китая, Гвинеи, Бангладеш, Грузии, Вьетнама, Камеруна, Афганистана и Сенегала.

Часть задержанных нелегалов проживали на территории Украины без необходимых документов, у некоторых закончился срок пребывания в Украине, а другие работали без соответствующих документов на трудоустройство.

Фото: dpsu.gov.ua

Известно, что 25 задержанных нелегалов были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.203 КУоАП. Также в отношении 16 нелегалов было принято решение о принудительной депортации в страну происхождения.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве на Троещине задержали 17 нелегальных мигрантов. 11 из них депортируют.

Также мы сообщали, что 39 погибшими в фургоне смерти оказались китайцы-мигранты, умершие от 25-градусного холода.