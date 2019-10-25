Китай и Украина согласовали международный ветеринарный сертификат, который позволит экспортировать антилоп из Украины в КНР. Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы в пятницу.

"Компетентные органы Украины и Китайской Народной Республики согласовали международный ветеринарный сертификат для экспорта антилоп (SAIGA TATARICA) из Украины в Китайскую Народную Республику", - говорится в сообщении.

Как сообщается, ранее между Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Главным таможенного управления Китайской Народной Республики был подписан меморандум о ветеринарном сертификате для экспорта антилоп из Украины в КНР.

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