Россиянку Марию Бутину - бывшую помощницу сенатора Александра Торшина и создательницу общественного движения "Право на оружие" - освободили из тюрьмы в США и передали сотрудникам американской иммиграционной службы. Об этом сообщает телеканал NBC.

В ведении иммиграционной службы Бутина находится под стражей. Ожидается, что вскоре ее отправят в Москву.

После депортации россиянка не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США.

Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в университете в Вашингтоне. 15 июля 2018 года ее арестовали. Министерство юстиции США предъявило ей обвинение в преступном сговоре для работы в США в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора.

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, была агентом российского чиновника и использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США. В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

26 апреля суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России. При этом ей зачли в срок девять месяцев, уже проведенных в заключении в ожидании вердикта суда.