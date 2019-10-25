В пятницу, 25 октября, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который должен усовершенствовать процесс пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Так, проект закона №2314 о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства относительно усовершенствования пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке уже получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Текст законопроекта в настоящее время отсутствует.

Напомним, Бужанский из "Слуги народа" зарегистрировал законопроект об отмене люстрации.

Также мы писали, что Кабмин внес в Раду законопроект о легализации казино.