В пятницу, 25 октября, в Международном аэропорту Харькова во время проверки документов пассажиров, которые прилетели из Стамбула, пограничники задержали гражданина Украины 1977 г.р. находящегося в розыске за растрату имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления в Facebook.

"Его подозревают в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 191 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и ст. 366 "Служебный подлог" Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники передали задержанного сотрудникам компетентных правоохранительных органов.

Скриншот: Facebook/Східне регіональне Управління ДПСУ

В то же время, по данным Информатора, задержанным оказался заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко. Сообщается, что заммэра долгое время не находился в Украине. Однако сегодня ночью чиновника встретили правоохранители, когда тот возвращался рейсом из Стамбула.

Напомним, накануне Дня города, который в Днепре отмечали в минувшие выходные, 14-15 сентября, в горсовете провели масштабные обыски и и вручили несколько сообщений о подозрении в хищении бюджетных средств при ремонте Центрального моста.

Тогда Михаила Лысенко не оказалось на рабочем месте, поскольку он был в командировке в Анкаре (Турция) и должен был вернуться в Днепр 17 сентября.

Позже на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "Розыск" появилось фото заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко, которого подозревают в присвоении 29,5 миллионов гривен бюджетных средств при ремонте Центрального (Нового) моста в областном центре.