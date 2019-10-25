Сотрудники телеканала "112 Украина", под которым 25 октября митинговали радикалы, заявили, что протесты были проплачены и обратили внимание на грубые ошибки на плакатах митингующих.

Журналисты канала отметили, что все плакаты и растяжки в руках националистов были выполнены в единой стилистике. А лозунги на некоторых сделаны с многочисленными ошибками.

Фото: 112.ua

Кроме того, сотрудникам медиаресурса удалось снять на видео, как пожилым людям организаторы выдают деньги за участие в акции. По сведениям журналистов, протестующим платили по 250 грн/час. С учетом того, что митинг продолжался с 11:00 до 13:00, участники заработали по 500 грн. После акции они организованно разошлись.

Видео: 112.ua

Ранее "Страна" сообщала со слов депутата от "Слуги народа", что народным избранникам этой фракции запретили ходить на "112 Украина", Newsone и Zik.

Мы также писали, что в Национальном союзе журналистов временную следственную комиссию по работе трех названных каналов назвали инструментом политического давления.