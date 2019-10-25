Расходы госбюджета-2020 на содержание чиновников хотят сократить на 10 %. Такую задачу поставил президент Владимир Зеленский министрам. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

По его словам сегогдня прошло совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению. Собравшиеся заслушали министра финансов по основным показателям.

"Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета. Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей - тех, от кого зависит будущее Украины", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, министр финансов Оксана Маркарова обещала, что проект госбюджета-2020 для второго чтения в Раду внесут до 3 ноября.

Ранее "Страна" писала о том, что дочь президента Зеленского накормила малоимущих.

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