"Укрзализныця" не планирует достраивать Дарницкий вокзал в Киеве из-за экономической нецелесообразности. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Дарницкий вокзал - это сложная тема. История уже немного ушла вперед - там построилось определенное количество коммерческих центров вокруг. Поэтому пока мы не видим экономической целесообразности достраивать этот объект", - сказал директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике УЗ Антон Саболевский в ходе дебатов "Государственные инфраструктурные монополии: оставить нельзя приватизировать".

Первая очередь строительства пассажирского вокзального комплекса на станции "Дарница" в Киеве была завершена в январе 2007 года. В ее состав вошли транзитный пешеходный тоннель под всеми путями с выходами на платформы, южный вестибюль, южный и северный участки привокзальной площади, а также временные автостоянки на 162 и 18 машиномест.

Однако не было завершено строительство главного здания вокзала с центральным тоннелем (построен железобетонный каркас на семь этажей, тоннель без отделки и инженерных сетей), открытой стоянки автомобилей на 300-350 машиномест с двухуровневым подземным паркингом, главного перрона и внешних сетей водоснабжения и водоотвода.

Еще в 2013 году Министерство инфраструктуры Украины и Государственное территориальное отраслевое объединение "Южно-Западная железная дорога" заявляли о намерениях привлечь инвесторов для завершения строительства пассажирского вокзального комплекса на станции "Дарница" в Киеве по ул.Привокзальная, 3.

А в 2015 году в "Укрзализныце" говорили о планах открыть в недостроенном здании Дарницкого вокзала административную часть, торговый комплекс. Велись переговоры о возможном открытии там гостиницы.

Напомним, на Ж/Д вокзале в Киеве открыли зал ожидания для военнослужащих, который переделали из депутатской комнаты.

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