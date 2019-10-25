Сегодня в Харькое произошла кровавая криминальная драма. В ходе перестрелки средь бела дня погиб помощник авторитета Георгия Исакова "Тайсон" - он же Владимир Борох.
Сам Исаков - он же "Жора" - был ранен в грудь.
Чуть позже на вокзале подорвался гранатой предполагаемый киллер Алексей Титов.
"Страна" приводит главные версии того, что произошло в центре Харькова сегодня.
Перестрелка и взрыв
Около полудня на улице Клочковской произошла перестрелка. Это случилось на парковке супермаркета "Восторг".
Смертельное ранение получил "Тайсон" Борох, прошило грудь и Георгию Исакову. Их на парковке поджидал киллер.
Его обнаружили уже на Южном вокзале, где при попытке задержания он и погиб от взрыва гранаты.
Детальнее хронику разборки "Страна" рассматривала в материале Кровавый вестерн в Харькове. Как около "Восторга" убили "Тайсона", а убийцу разорвало гранатой.
На данный момент можно говорить о трех основных версиях того, что произошло.
Версия 1. След "Умки"
Очевидно, что на Клочковской произошла разборка уголовных элементов. Вопрос - кого с кем.
По одной из версий, о которой "Стране" сообщили в полиции, в последнее время "Жора" близко сошелся с криминальным авторитетом, приехавшим в Днепр из Крыма - Владимиром Щегольковым по кличке "Ариец". Ариец был бывшим смотрящим по Днепровскому СИЗО.
Криминальная группировка "Арийца" конфликтовала с кланом днепровского вора в законе по кличке "Умка" - Сергея Олейника.
И, не исключено, что убийство было следствием этого противостояния.
Хотя источники в криминальной среде говорят "Стране", что прямых противоречий между Умкой и "Жорой" не было.
Версия 2. След убийства Вороненкова
Интересно, что погибший Владимир Борох проходил свидетелем по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло в Киеве.
В 2017 году его задерживали вместе с Александром Лосем, подозреваемым в организации убийства. Правда, потом отпустили.
Лось - один из двух "живых" фигурантов дела Вороненкова, который находится в руках у следствия. Он близкий друг и родственник "Тайсона" - Владимира Бороха. С ним они вместе сидели в следственном изоляторе по другим уголовным делам.
Тюрьму с ними прошел еще один подозреваемый по делу Вороненкова - националист Ярослав Левенец, который сейчас в бегах.
Борох и Лось вышли на свободу в 2016 году - за год до убийства Вороненкова. После чего их снова задержали - уже после гибели депутата. Только "Тайсона", повторимся, отпустили, а Лося до сих пор держат в тюрьме.
Харьковский след в деле Вороненкова, как говорило следствие, тянется к Юрию Василенко - местному предпринимателю, которого считали посредником между предполагаемым заказчиком убийства - российским авторитетом Владимиром Тюриным и непосредственными участниками преступления (Лосем, Левинцом и киллером Паршовым).
Правда, Лось свою вину отрицает. Хотя и признает, что был знаком с Василенко, но говорит, что ничего не знал о планах по убийству Вороненкова.
Интересно, что Василенко и Лося как раз и познакомил "Тайсон". В этом сходятся версии как следствия, так и защиты Лося. Но на этом, собственно, видимое участие Бороха в истории с Вороненковым и заканчивается. После знакомства Василенко контактировал с Лосем уже напрямую.
Именно поэтому Бороха и отпустили, не объявляя о подозрении. А впоследствии адвокаты Лося на него рассчитывали в плане дачи показания о невиновности своего подзащитного.
Исходя из этого наши источники в полиции не очень склонны видеть связь между сегодняшнем преступлением и убийством экс-депутата Госдумы.
С другой стороны, не исключено, что Борох знал о делах своего старого знакомого Василенко и о его связи с расправой Вороненкова, куда больше, чем кажется, а потому мог восприниматься как нежелательный свидетель.
Тем более, что в деле наметился новый поворот - суд на днях снял все подозрения с Тюрина. Ранее причастность его к преступлению стала отрицать и вдова Вороненкова и бывшая жена Тюрина Мария Максакова.
Поэтому в теории "зачистка" Бороха может иметь смысл в рамках снятия подозрения с российского авторитета.
Но, повторимся, наши источники в полиции считают эту версию весьма натянутой в виду того, что к Бороху, как к потенциальному фигуранту дела, правоохранители уже потеряли интерес. А потому считают более вероятной третью версию.
Версия 3. Зачистка "жилинских"
Георгий Исаков, также как и Борох, и Хам, был давним соратником лидера харьковской организации "Оплот" Евгения Жилина.
Последний в 2014 году активно поддерживал Антимайдан, а потому покинул территорию Украины и осел в Москве. Однако, его люди в Харькове остались и продолжали влиять на процессы в криминальной среде.
Но в отсутствии своего вождя быстро сдавали позиции. И охота на них велась уже давно. А в 2016 году под Москвой был убит и сам Жилин.
Поэтому нынешнее преступление вполне может быть частью этой войны по зачистке "оплотовцев", пусть даже и бывших.
В том числе, и в сфере аграрного бизнеса (рейдерством в котором промышляли и "оплотовцы"). Тем более, что в предверие открытия рынка земли он становится все более криминально опасным.
Источники в правоохранительных органах не исключают связи убийства с прошлогодним покушением на Владислава Безрука - харьковского бизнесмена по кличке "Мамонт", который также участвовал в "битвах за урожай".
"Жора, он в прошлом компаньон Мамонта. Они развалились после неудачного захвата фермерства при поддержке Схидного корпуса. Их тогда поарестовывали всех. А тем временем в Харьков плотно входят енакиевские и горловские. Киллер из их бригады. Видимо, что-то не поделили и пошёл замес", - рассказал источник
К слову, у "оплотовцев" несколько лет идет вражда, как уже писала "Страна", с Владимиром Манукяном, который как раз и возглавляет группировку выходцев из Горловки и Енакиево.