Сегодня в Харькое произошла кровавая криминальная драма. В ходе перестрелки средь бела дня погиб помощник авторитета Георгия Исакова "Тайсон" - он же Владимир Борох.

Сам Исаков - он же "Жора" - был ранен в грудь.

Чуть позже на вокзале подорвался гранатой предполагаемый киллер Алексей Титов.

"Страна" приводит главные версии того, что произошло в центре Харькова сегодня.

Перестрелка и взрыв

Около полудня на улице Клочковской произошла перестрелка. Это случилось на парковке супермаркета "Восторг".

Смертельное ранение получил "Тайсон" Борох, прошило грудь и Георгию Исакову. Их на парковке поджидал киллер.

Его обнаружили уже на Южном вокзале, где при попытке задержания он и погиб от взрыва гранаты.

Детальнее хронику разборки "Страна" рассматривала в материале Кровавый вестерн в Харькове. Как около "Восторга" убили "Тайсона", а убийцу разорвало гранатой.

На данный момент можно говорить о трех основных версиях того, что произошло.

Версия 1. След "Умки"

Очевидно, что на Клочковской произошла разборка уголовных элементов. Вопрос - кого с кем.

По одной из версий, о которой "Стране" сообщили в полиции, в последнее время "Жора" близко сошелся с криминальным авторитетом, приехавшим в Днепр из Крыма - Владимиром Щегольковым по кличке "Ариец". Ариец был бывшим смотрящим по Днепровскому СИЗО.

Криминальная группировка "Арийца" конфликтовала с кланом днепровского вора в законе по кличке "Умка" - Сергея Олейника.

И, не исключено, что убийство было следствием этого противостояния.

Хотя источники в криминальной среде говорят "Стране", что прямых противоречий между Умкой и "Жорой" не было.

Версия 2. След убийства Вороненкова

Интересно, что погибший Владимир Борох проходил свидетелем по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло в Киеве.

В 2017 году его задерживали вместе с Александром Лосем, подозреваемым в организации убийства. Правда, потом отпустили.

Лось - один из двух "живых" фигурантов дела Вороненкова, который находится в руках у следствия. Он близкий друг и родственник "Тайсона" - Владимира Бороха. С ним они вместе сидели в следственном изоляторе по другим уголовным делам.

Тюрьму с ними прошел еще один подозреваемый по делу Вороненкова - националист Ярослав Левенец, который сейчас в бегах.

Борох и Лось вышли на свободу в 2016 году - за год до убийства Вороненкова. После чего их снова задержали - уже после гибели депутата. Только "Тайсона", повторимся, отпустили, а Лося до сих пор держат в тюрьме.

Харьковский след в деле Вороненкова, как говорило следствие, тянется к Юрию Василенко - местному предпринимателю, которого считали посредником между предполагаемым заказчиком убийства - российским авторитетом Владимиром Тюриным и непосредственными участниками преступления (Лосем, Левинцом и киллером Паршовым).

Правда, Лось свою вину отрицает. Хотя и признает, что был знаком с Василенко, но говорит, что ничего не знал о планах по убийству Вороненкова.

Интересно, что Василенко и Лося как раз и познакомил "Тайсон". В этом сходятся версии как следствия, так и защиты Лося. Но на этом, собственно, видимое участие Бороха в истории с Вороненковым и заканчивается. После знакомства Василенко контактировал с Лосем уже напрямую.

Именно поэтому Бороха и отпустили, не объявляя о подозрении. А впоследствии адвокаты Лося на него рассчитывали в плане дачи показания о невиновности своего подзащитного.

Исходя из этого наши источники в полиции не очень склонны видеть связь между сегодняшнем преступлением и убийством экс-депутата Госдумы.

С другой стороны, не исключено, что Борох знал о делах своего старого знакомого Василенко и о его связи с расправой Вороненкова, куда больше, чем кажется, а потому мог восприниматься как нежелательный свидетель.

Тем более, что в деле наметился новый поворот - суд на днях снял все подозрения с Тюрина. Ранее причастность его к преступлению стала отрицать и вдова Вороненкова и бывшая жена Тюрина Мария Максакова.

Поэтому в теории "зачистка" Бороха может иметь смысл в рамках снятия подозрения с российского авторитета.

Но, повторимся, наши источники в полиции считают эту версию весьма натянутой в виду того, что к Бороху, как к потенциальному фигуранту дела, правоохранители уже потеряли интерес. А потому считают более вероятной третью версию.

Версия 3. Зачистка "жилинских"

Георгий Исаков, также как и Борох, и Хам, был давним соратником лидера харьковской организации "Оплот" Евгения Жилина.

Последний в 2014 году активно поддерживал Антимайдан, а потому покинул территорию Украины и осел в Москве. Однако, его люди в Харькове остались и продолжали влиять на процессы в криминальной среде.

Но в отсутствии своего вождя быстро сдавали позиции. И охота на них велась уже давно. А в 2016 году под Москвой был убит и сам Жилин.

Поэтому нынешнее преступление вполне может быть частью этой войны по зачистке "оплотовцев", пусть даже и бывших.

В том числе, и в сфере аграрного бизнеса (рейдерством в котором промышляли и "оплотовцы"). Тем более, что в предверие открытия рынка земли он становится все более криминально опасным.

Источники в правоохранительных органах не исключают связи убийства с прошлогодним покушением на Владислава Безрука - харьковского бизнесмена по кличке "Мамонт", который также участвовал в "битвах за урожай".

"Жора, он в прошлом компаньон Мамонта. Они развалились после неудачного захвата фермерства при поддержке Схидного корпуса. Их тогда поарестовывали всех. А тем временем в Харьков плотно входят енакиевские и горловские. Киллер из их бригады. Видимо, что-то не поделили и пошёл замес", - рассказал источник

К слову, у "оплотовцев" несколько лет идет вражда, как уже писала "Страна", с Владимиром Манукяном, который как раз и возглавляет группировку выходцев из Горловки и Енакиево.