Владимир Борох, который был убит в перестрелке 25 октября в Харькове, является одним из фигурантов дела об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Как писала "Страна", летом 2017 года полиция задержала Владимира Бороха вместе с еще одним харьковчанином Александром Лосем. Последнего подозревают в пособничестве в убийстве Дениса Вороненкова: в организованной группе он якобы был водителем и вел слежку за жертвой.

Адвокат Лося Святослав Пархоменко утверждает, что погибший Борох был в курсе подробностей организации покушения и должен был свидетельствовать в суде.

Напомним, что в ходе сегодняшних разборок в Харькове было совершено нападение на криминального авторитета по кличке "Жора" – Георгия Исакова. Он был ранен в грудь, но выжил. Второй потерпевший при покушении – Владимир Борох, по кличке "Тайсон". Он умер после полученного ранения в машине скорой помощи. "Страна" ранее описывала подоплеку произошедшего.