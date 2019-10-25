Компания Toyota создала электронную метлу для ведьм будущего. При этом создатели не скрывают, что работали над проектом, вдохнововшись историями о ведьмах. Об этом пишет издание 50to70.com.

Каждый год Токийский автосалон преподносит несколько сюрпризов. От удивительных автомобилей Kei до ультра-футуристических концепций. В этом году порадовала компания Toyota, которая выпустила удивительный набор электрических помощников и других гаджетов. А вишенкой на торте стала летающая е-метла, котрая смоделирована на базе той, которую для своих полетов используют ведьмы.

Метла e-broom дебютировала на сцене с пользователем, который надел пару роликовых коньков для удачного приземления. У электронной метлы есть только одно колесо и очень маленькое. Также Toyota продемонстрировала прозрачную кошку, которая сидит на конце электронной метлы.

Интересно было бы узнать, как проходило совещание, на котором принималось решение создать такой гаджет. Несомненно, инженерам, работавшим над этой интересной концепцией, будет весело развить ее и протестировать.

Фото: 50to70.com

Ранее "Страна" писала о том, что в сети показали гаджет Apple, который мог опередить появление iPhone, но так и не увидел мир.

Также мы сообщали, что школьникам в Китае запретят пользоваться гаджетами, чтобы побороть массовую близорукость.