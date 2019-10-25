В пятницу, 25 октября, в Киеве 13-летний подросток распылил слезоточивый газ в помещении одной из школ на Оболони. Об этом сообщает Отдел коммуникации Полиции Киева.

По данным правоохранителей, подросток пытался попасть в классную аудиторию к своему товарищу, но получил отказ от охранника, после чего достал баллончик и распылил ему в лицо слезоточивый газ. После этого он убежал, а всех детей и работников школы срочно эвакуировали из помещения. В результате пострадали 10 учеников и 72-летний сотрудник.

На место выехали следственно-оперативная группа вместе с сотрудником сектора ювенальной превенции. После просмотров записей с камер наблюдения правоохранители выяснили, что хулиган несколько лет находится в полиции на учете.



Парень систематически нарушал учебную дисциплину, а на его родителей ранее составлялись административные протоколы за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей (ст. 184 Кодекса административных нарушений).



Против несовершеннолетнего начато уголовное производство за хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, в школе под Житомиром восьмиклассник распылил газ в туалете.

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