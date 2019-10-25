В столичной школе на Оболони подросток-хулиган распылил слезоточивый газ. Пострадали 10 детей и охранник
В пятницу, 25 октября, в Киеве 13-летний подросток распылил слезоточивый газ в помещении одной из школ на Оболони. Об этом сообщает Отдел коммуникации Полиции Киева.
По данным правоохранителей, подросток пытался попасть в классную аудиторию к своему товарищу, но получил отказ от охранника, после чего достал баллончик и распылил ему в лицо слезоточивый газ. После этого он убежал, а всех детей и работников школы срочно эвакуировали из помещения. В результате пострадали 10 учеников и 72-летний сотрудник.
На место выехали следственно-оперативная группа вместе с сотрудником сектора ювенальной превенции. После просмотров записей с камер наблюдения правоохранители выяснили, что хулиган несколько лет находится в полиции на учете.
Парень систематически нарушал учебную дисциплину, а на его родителей ранее составлялись административные протоколы за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей (ст. 184 Кодекса административных нарушений).
Против несовершеннолетнего начато уголовное производство за хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Напомним, в школе под Житомиром восьмиклассник распылил газ в туалете.
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