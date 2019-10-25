Глава подкомитета парламента по вопросам информационной и гуманитарной политики Никита Потураев заявил, что депутаты разрабатывают законопроект о медиа в Украине. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

О новой законодательной инициативе Потураев рассказал во время конференции "National media talk" в Киеве 25 октября.

"Он (закон - Ред.) о том, что сейчас представляет собой украинский медиарынок. Конечно, закон не может определить, каким должен быть медиарынок. Но он действительно, исходя из проблем, может представить, что будет дальше в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе", - сказал нардеп.

По его словам, первый черновой вариант документа будет вынесен на публичное обсуждение. Потураев спрогнозировал, что уже в ноябре можно будет провести голосование во втором чтении.

"Мы создали рабочую группу. Собственно, она создалась, в том числе, по итогам дискуссий, которые были еще начиная с конца лета. В нее вошли юристы, представители медиаиндустрии, министерства", - поделился подробностями работы в комитете парламентарий.

Потураев пояснил, что в законе будут учтены изменения, которые произошли в медиасфере, социуме и технологиях, а также требования соглашения об ассоциации с ЕС.

Ранее "Страна" приводила мнение блогера Максима Гардуса, почему медиа в Украине и мире теряют популярность.

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