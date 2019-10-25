23 октября Окружной суд Амстердама арестовал акции "Южного потока". Об этом исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко написал в Facebook.

По его словам, 23 октября 2019 года Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций "Южного Потока" (South Stream Transport BV), которая отвечает за строительство и управление "Турецким Потоком".

"Это было сделано в связи с рассмотрением дела о мошеннических действиях Газпрома при передаче этих акций компании Трансгаз Краснодар (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, как судебные исполнители начали заморозку активов Газпрома в Нидерландах по иску Нафтогаза... Многие другие активы Газпрома судебным исполнителям удалось арестовать еще тогда", - написал Витренко.

Отметим, что Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд.

"Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. НАК уже добился ареста в Англии принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около $2,5 млрд.

"Нафтогаз" рассчитывает завершить процесс взыскания с ПАО "Газпром" долга в конце 2020 года.

Скриншот: Facebook/ Юрий Витренко

Напомним, 18 октября Россия и Турция начали заполнять газом "Турецкий поток".

Также мы писали, что "Турецкий поток" запустят к концу этого года, а "Северный поток-2" - во втором полугодии-2020.