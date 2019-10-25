В Киеве на сегодня есть примерно 120 тысяч доз вакцины и 8 доз сыворотки от дифтерии. Об этом во время брифинга заявил начальник отдела первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк, сообщили в КГГА.

"При среднем использовании 10-12 тысяч доз в месяц у нас запас на год. Не было случаев, чтобы не хватало вакцин", – отметил Животенюк.

Он также отметил, что в Киеве средний показатель вакцинации против дифтерии составляет 77% при контрольном показателе 72%. "Дети до одного года - 86%, до 6 и до 16 лет - по 72%. Самый низкий показатель - это ревакцинация каждые 10 лет - там составляет 49%", - добавил он.

По его словам, нетоксигенний штамм дифтерии в Киеве обнаружили только в двух случаях среди примерно 12 500 пациентов, которые сдавали соответствующие анализы. "Всех людей, поступающих со средними степенями тяжести, берут анализы на подозрение на дифтерию. Только в 2019 году таких анализов было взято примерно 12500. Из них высеяно нетоксигенный штамм только в двух случаях", - сообщил Животенюк.

Видео: youtube.com

Нетоксигенный штамм дифтерии вызывает классическую респираторную дифтерию. Во время этого заболевания не наблюдают осложнений, которые могут возникнуть во время токсигенного, как миокардит или невропатия.

Дифтерия - это инфекционное заболевание. Чаще всего поражает гортань, бронхи и кожу. Передается дифтерия тремя способами: воздушно-капельным, контактно-бытовым и пищевым (через зараженные продукты).

Инкубационный период заболевания - 2-10 дней. Дифтерия сопровождается такими симптомами:

повышение температуры;

отек мягких тканей шеи и слизистой глотки;

легкая боль в горле, затруднение глотания;

пленчатый налет (может быть любого цвета, но чаще всего бывает серо-белым);

увеличение шейных лимфоузлов.

Предотвратить дифтерию можно с помощью вакцинации. Для этого используется вакцина типов АКДС, АДС и АДС-м. Лечат дифтерию противодифтерийной сывороткой, которая называется антитоксин, исключительно в стационаре поликлиники. Лечение антибиотиками экспертами признано малоэффективным.

Напомним, что в Киеве был зафиксирован первый за последние несколько лет случай дифтерии. Мальчик заболел 16 октября, мама обратилась в больницу – 18-го. В школу ребенок не пошел еще 16 октября. В лицее №303 в Киеве закрыли на карантин класс, где учится заболевший 9-летний школьник.

Также читайте о том, что до этого в Ужгороде с дифтерией госпитализированы уже 15 человек. Все 15 студентов-иностранцев чувствуют себя хорошо, однако будут находиться в больнице до того времени, пока отсутствие инфекции у них не будет подтверждена лабораторно.

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