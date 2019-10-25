Экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль признался, что в конце 80-х годов прошлого века врачи поставили ему страшный диагноз - онкология. Тогда медики отвели ему всего несколь лет жизни. Об этом Москаль написал на своей странице в соцсети.

"Не буду описывать все, что я тогда пережил, замечу только, что не сложил руки - изучил всю медицинскую литературу, перепробовал все народные методы, объездил всех врачей. Но через несколько лет оказалось, что болезни ... нету. То ли я ее таки вылечил, то ли с самого начала врачи ошиблись. Два года были выброшены из жизни, зато я перестал бояться - я уже свое отбоялся", - написал Геннадий Москаль и опубликовал фото с телеведущей Яниной Соколовой, которая сейчас также борется с онкологическим заболеванием.

Фото: facebook.com

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