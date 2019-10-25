Британская полиция задержала двух подозреваемых в торговле людьми и непредумышленном убийстве в связи с гибелью 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике в графстве Эссекс. Об этом сообщает РБК.

По информации полиции, арестованные - это мужчина и женщина в возрасте 38 лет. Их взяли под стражу в городе Уоррингтон на севере Англии.

Напомним, фуру с металлическом контейнером полиция обнаружила в городе Грейс графства Эссекс 23 октября. Внутри грузовика было 39 тел: 38 взрослых и один подросток. По подозрению в убийстве оперативно задержали 25-летнего водителя грузовика Мо Робинсона из Ирландии.

Первоначально сообщалось, что фура приехала из Болгарии. Однако Болгария опровергла причастность к происшествию. Позже было установлено, что погибшие являются гражданами Китая, а грузовик прибыл на пароме из бельгийского портового города Зебрюгге.