Сегодня все украинские водители отмечают свой профессиональный праздник - день автомобилиста и дорожника. Самое время пожелать им отменной погоды, четкой разметки на дороге, полного бака в машине и чтобы она заводилась с пол-оборота.
День автомобилиста в Украине
Украинцы отмечают этот праздник вот уже 26 лет в последнее воскресенье октября. В этот день водители стараются отдохнуть от дороги и автомобиля, несмотря на преобладающую любовь к езде. Поздравляют водителей, дальнобойщиков, работников СТО и автотранспортных предприятий, а также всех, кто за рулем. Часто в этот день устраивают ретро-выставки, концерты, автопробеги.
Открытки и поздравления
Необычные и запоминающиеся слова поздравлений - в прозе, стихах, гифках и смс:
С днем автомобилиста, друг! Держись за "баранку" уверенно, пусть трасса будет ровной и чистой, а в салоне с тобой - надежные и любимые люди.
Водитель, с праздничным днем тебя!,
Пусть будут в порядке три вещи всегда:
Дорога, погода, права,
Не унывай никогда!
Пусть дорога вдаль идет,
Мчит машина, словно самолет,
Знаем, что правила ты соблюдаешь,
Даже когда по нашим дорогам гоняешь.
День водителя - праздник особый, это день силы и смелости, отчаянности и беззаботности, которое испытываешь в пути. Пусть счастье сопутствует тебе, светофоры будут "вечнозелеными", а твое авто станет настоящим другом.
Лети навстречу мечте! Пусть твоя лошадка будет прыткой и надежной, заводится с пол-оборота даже после ночной морозной стоянки, дарит уверенность и комфорт!
Зі святом водія, мій любий друже!
Ти оминай незгоди та калюжі.
Я зичу у житті тобі всіляких втіх,
Не поспішай, в дорозі зустрінеш ти успіх!
С Днем автомобилиста тебя поздравляю,
Уверенным за рулем быть тебе желаю,
Пусть дорогу освещает лишь зеленый свет,
Счастья и любви на много-много лет.
Мой самый любимый водитель! С профессиональным праздником поздравляю. Пусть твой железный конь домчит тебя на просторах удачи к самым сокровенным мечтам, пусть возможности всегда совпадают с желаниями, а успех сопутствует в твоем нелегком деле!
Желаю быть уверенным в себе, удачливым в пути и любимым в семье. Сил в дороге, твердой хватки и чтобы нервы были в полном порядке!