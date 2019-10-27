Сегодня все украинские водители отмечают свой профессиональный праздник - день автомобилиста и дорожника. Самое время пожелать им отменной погоды, четкой разметки на дороге, полного бака в машине и чтобы она заводилась с пол-оборота.

День автомобилиста в Украине

Украинцы отмечают этот праздник вот уже 26 лет в последнее воскресенье октября. В этот день водители стараются отдохнуть от дороги и автомобиля, несмотря на преобладающую любовь к езде. Поздравляют водителей, дальнобойщиков, работников СТО и автотранспортных предприятий, а также всех, кто за рулем. Часто в этот день устраивают ретро-выставки, концерты, автопробеги.

Открытки и поздравления

Необычные и запоминающиеся слова поздравлений - в прозе, стихах, гифках и смс:

С днем автомобилиста, друг! Держись за "баранку" уверенно, пусть трасса будет ровной и чистой, а в салоне с тобой - надежные и любимые люди.

Водитель, с праздничным днем тебя!,

Пусть будут в порядке три вещи всегда:

Дорога, погода, права,

Не унывай никогда!

Пусть дорога вдаль идет,

Мчит машина, словно самолет,

Знаем, что правила ты соблюдаешь,

Даже когда по нашим дорогам гоняешь.

День водителя - праздник особый, это день силы и смелости, отчаянности и беззаботности, которое испытываешь в пути. Пусть счастье сопутствует тебе, светофоры будут "вечнозелеными", а твое авто станет настоящим другом.

Лети навстречу мечте! Пусть твоя лошадка будет прыткой и надежной, заводится с пол-оборота даже после ночной морозной стоянки, дарит уверенность и комфорт!

Зі святом водія, мій любий друже!

Ти оминай незгоди та калюжі.

Я зичу у житті тобі всіляких втіх,

Не поспішай, в дорозі зустрінеш ти успіх!

С Днем автомобилиста тебя поздравляю,

Уверенным за рулем быть тебе желаю,

Пусть дорогу освещает лишь зеленый свет,

Счастья и любви на много-много лет.

Мой самый любимый водитель! С профессиональным праздником поздравляю. Пусть твой железный конь домчит тебя на просторах удачи к самым сокровенным мечтам, пусть возможности всегда совпадают с желаниями, а успех сопутствует в твоем нелегком деле!

Желаю быть уверенным в себе, удачливым в пути и любимым в семье. Сил в дороге, твердой хватки и чтобы нервы были в полном порядке!