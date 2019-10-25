В ходе сегодняшних разборок в Харькове было совершено нападение на криминального авторитета по кличке "Жора" – Георгия Исакова. Он был ранен в грудь, но выжил. Второй потерпевший при покушении – Владимир Борох, по кличке "Тайсон". Он умер после полученного ранения в машине скорой помощи.

До 2014 года "Жора" был членом организации "Оплот" и близко дружил с ее лидером Евгением Жилиным, которого убили под Москвой. В последнее время "Жора" близко сошелся с криминальным авторитетом, приехавшим в Днепр из Крыма Владимиром Щегольковым по кличке Ариец. Ариец был бывшим смотрящим по Днепровскому СИЗО.

Криминальная группировка "Жоры" - "Арийца" конфликтовала с кланом днепровского вора в законе по кличке "Умка" - Сергея Олейника.

По информации "Страны", в районе Южного вокзала подорвался некий Алексей Владимирович Титов, 1972 года рождения. По версии полиции, Титов был наемным киллером от "Умки".

Кроме того, источники сообщают и детали самой стрельбы. "Жора" со своими двумя наиболее близкими "коллегами" по кличкам "Тайсон" и "Хам" встретились сегодня в кафе при супермаркете "Восторг" с четвёртым - Алексеем Титовым и еще одним человеком, который остался неопознанным и не был задержан.

Перестрелка произошла уже на улице, перед кафе. "Тайсон" умер в машине скорой помощи, Жора доставлен в больницу неотложной помощи — у него проникающее ранение в груди, а также ранения руки и ноги, судьба "Хама" пока неизвестна.

Титов успел отъехать на Toyota Rav-4 до адреса улица Клочковская, 193, где поджег автомобиль. Впоследствии он почти успел добраться до вокзала, где был перехвачен полицейскими. Преступник достал гранату и вырвал чеку, но был подстрелен полицейскими, и граната взорвалась у него в руках.

Напомним, что в Харькове сегодня произошли разборки. В их результате погибли два человека.