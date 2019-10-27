С 27 октября Украина живет по зимнему времени. Сегодня утром стрелки часов перевели назад, а значит теперь украинцы будут вставать на час позже по сравнению с летним временем. Несмотря на то, что смартфоны и компьютеры переведут время автоматически, утром многим захочется уточнить актуальное текущее время и сверить часы.

27 октября точное время в Украине такое:

Киев:

В любое время узнать точное время в Украине можно одним из трех способов

Как узнать точное время по мобильному телефону

Водафон: *160# кнопка вызова

Киевстар: *160# кнопка вызова

Лайф: *160# кнопка вызова

То есть у трех мобильных операторов одна комбинация цифр для проверки. После набора цифр абонент получит сообщения с датой и точным временем. Эта услуга бесплатна, ей можно воспользоваться даже без средств на счете.

Как узнать точное время по городскому телефону

В службу точного времени можно дозвониться со стационарного городского телефона по номеру "121". Позвонить на него можно и с мобильного, в этом случае звонок будет платным в соответствии с тарификацией оператора.

Как узнать точное время в интернете

Google покажет текущее время сразу под строкой поиска, если вбить один из ключей или их производные - "время", "точное время Киев", "время в Украине".

История перевода времени

До античности в некоторых цивилизациях светлое время суток делили на 12 равных частей вне зависимости от сезона, то есть зимой час был короче, чем летом. Позже перешли к практике часов одинаковой длительности, что иногда вызывало неудобства в связи с тем, что зимой световой день короче, а летом длиннее.

Одними из первых, кто предложил пересмотреть подход ко времени были люди, которые в связи со своей деятельностью очень ценили световой день. Австралийский энтомолог Джордж Вернон Хадсон в 1895 году предложил сдвигать время на два часа, чтобы летом более рационально использовать световой день.

Англичанин Уильям Уиллет - заядлый игрок в гольф, который не любил завершать игру в сумерках, однажды, подъезжая к Лондону на поезде, вдруг заметил перед завтраком, что солнце уже встало, однако большая часть города спит.

Он опубликовал статью в газете, озаглавив ее "О растранжиривании дневного света". В ней Уиллет предложил весной переводить часы вперед, а зимой - назад. Но к нему не прислушались.

Первой страной, которая ввела летнее время, была Германия. Это произошло во время Первой мировой войны и было сделано с целью экономить уголь. Затем она то отменяла, то вводила перевод стрелок. Сейчас в Германии переходят на летнее и зимнее время.

В США тоже не могли определиться с переводом часов, то вводя, то отменяя его. Сейчас большинство штатов меняют время дважды в год. В Японии время стали переводить после американской оккупации в 1946 году, но с 1952 года в Токио решили отказаться от этой практики.

Больше не переводят часы в России, соответственно в неподконтрольных Донецке и Луганске, которые живут по московскому времени.

Синее - страны, где переводят часы; Оранжевое - страны, где перевод часов отменили; Красное - страны, где всегда жили по одному времени

Кстати, во многих странах летнее время называют daylight saving time - сберегающее свет. А зимнее - standard time - стандартное.