Шевченковский районный суд Киева отменил домашний арест бывшему главе Службы безопасности Украины в Киеве и области генерал-майору Александру Щеголеву, которого обвиняют в преступлениях против Евромайдана. Об этом сообщается на Facebook-странице Адвокатской совещательной группы.

"Александра Щеголева только что Шевченковский суд отпустил под личное обязательство. До сих пор он находился под круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом", - сказано в посте в социальной сети.

Фото: Facebook/ HeavenlyHundredLawyers

Прокурор Александр Супрун пояснил, что требование об изменении меры пресечения защита обвиняемого аргументировала необходимостью выезда Щеголева за пределы Украины для лечения.

В Адвокатской совещательной группе отметили, что среди обязанностей, возложенных на Щеголева коллегией судей, отсутствует требование не покидать пределы Киевской области без разрешения суда или прокурора и носить электронные средства контроля.

Ранее "Страна" писала, что 26 июня 2019 года Щеголева освободили из СИЗО, в котором он находился с лета 2015 года.

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