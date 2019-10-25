В Кабмине Украины опровергли информацию о назначении советником премьер-министра Украины Алексея Гончарука российского экс-чиновника, оппозиционера Сергея Алексашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"За последние два дня в СМИ начала распространяться информация о возможном назначении гражданина РФ Сергея Алексашенко советником премьер-министра Украины. Эта информация не соответствует действительности. Гражданин Алексашенко не является советником премьер-министра Украины", - отмечается в опубликованном сообщении.

Сергей Алексашенко - гражданин России. В 1993-1995 гг. занимал должность заместителя министра финансов РФ. В конце 90-х был первым заместителем председателя правления Центрального банка России. Работал в российском "Росбанке" и холдинговой компании "Интеррос".

С 2014 года проживает в США. В 2015 году Сергей Алексашенко, объясняя свой отъезд в США "Радио Свободе", называл себя беженцем, а также критиковал российские государственные институты и действия Владимира Путина на посту президента. В интервью для радио "Эхо Москвы" в мае 2014 года он заявлял, что Россия, захватив Крым, разрушила систему международных гарантий, которые давали Украине относительно неприкосновенности ее территории.

Как сообщала "Страна", премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина поднялась сразу на семь пунктов в международном рейтинге Doing Business-2020.

Напомним, что ранее он назвал новый курс доллара, который заложат в проект бюджета на 2020 год.