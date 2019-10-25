Два месяца провел в отделении реанимации восьмилетний Кирилл Яцун, которого в Днепре в конце августа сверстники во время игры облили бензином и подожгли. Об этом сообщает волонтер Александра Сова-Тимощенкова на своей странице в Facebook.

В сообщении уточняется, что самый опасный период миновал, мальчик находится в палате вместе с мамой, но ему еще предстоит долгий и дорогой путь к выздоровлению.

"Отсутствие кожи (а значит и защиты) требует постоянного применения дорогостоящих антибиотиков. В сутки уходит почти 3000 гривен. Мама воспитывает ребенка сама, папа умер. А сейчас Евгения постоянно в больнице, возле Кирилла, поэтому не работает", - написала волонтер.

Напомним, Кирилл Яцун получил ожоги 35% тела. Пламя попало на голову, плечи, предплечья, бедра, голени. Еще тогда врачи предупреждали, что ребенку предстоит ряд операций и реабилитация.

Также мы сообщали, что в больнице Днепра скончался двухлетний малыш, получивший ожоги из-за соседа.