Россия готова содействовать выполнению Минских соглашений так называемыми "ЛНР" и "ДНР". Об этом со ссылкой на министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова пишет ТАСС.

"Мы надеемся, что ситуацию на востоке Украины все-таки удастся урегулировать на основе Минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента [Украины Владимира] Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска", - сказал Сергей Лавров.

Напомним, "Страна" писала о том, что срывает встречу Путина и Зеленского в "нормандском формате".

Также мы писали, что 23 октября президент Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Петровском и Золотом на Донбассе, прописанное в Минских соглашениях, обязательно произойдет.

Кроме того, сообщалось, что Донецк обвинил Украину в блокировании процесса разведения войск на двух участках.