Харьковские полицейские не успели задержать гражданина, который мог быть причастен к стрельбе у супермаркета на улице Клочковской, он погиб и на нем находятся три гранаты. Об этом сообщает Харьков NOW со ссылкой на полицию в Facebook.

"Около 13:00 возле Южного вокзала правоохранители заметили человека, который мог быть причастен к перестрелке. Увидев полицейских, мужчина подорвал себя неустановленным взрывным устройством. Он погиб на месте. На теле обнаружили 3 гранаты. Сейчас проводят разминирование трупа", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/KharkovNow

Напомним, в Харькове сегодня произошли разборки, в ходе которых погибли два человека. Это произошло в самом центре города. По некоторым данным, ранен Георгий Исаков - в прошлом, один из лидеров организации "Оплот" Евгения Жилина. А стрелявший подорвал себя гранатой, когда его пытались задержать. Ранее "Страна" опубликовала фото с места взрыва и имя погибшего.