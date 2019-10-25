Украинский шоумен Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, в пятницу, 25 октября, поделился с подписчиками фотографией киевского тумана. Снимок появился в его официальном аккаунте Verka Serduchka.ART в Facebook.

На фотографии запечатлены Андрей Данилко в образе Сердючки со звездой на голове и Инна Белоконь, которая играет маму Верки. Они стоят на пустой площадке, их окутывает густой и плотный туман, из-за которого на горизонте ничего не видно.

Скриншот: Facebook/ Verka Serduchka.ART

Напомним, Верка Сердючка и "мама" показали фото из Израиля, где проходило Евровидение-2019.

Также мы писали, что Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, рассказал, как пил и умер его отец.