Солдат застрелил восемь человек в воинской части в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края, еще двое военнослужащих ранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По данным СМИ, трагедия произошла 25 октября около 18:20 часов по местному времени при смене караула. Военный открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. Среди погибших оказались солдаты-срочники.

Устроивший стрельбу солдат жив. Его удалось задержать. А пострадавшие доставлены в военный госпиталь, где им оказана медицинская помощь. Угрозы жизни раненым нет.

В Минобороны заявили, что действия военнослужащего могут быть объяснены нервным срывом, вызванным личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы.

На место происшествия направлена комиссия Минобороны во главе с заместителем главы военного ведомства Андреем Картаполовым.

Ранее "Страна" писала, что во Львовской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца из автомата.

Похожий случай произошел в воинской части Донецкой области, где солдат расстрелял сержанта.